Çorum Belediyesi halkın ihtiyaçlarını gözeterek her kesime hitap eden yatırım ve projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yeni dönem seçim taahhütlerinden biri olan Emekliler Lokalinin geçici yeri hizmete açıldı. Gazi Caddesi’ndeki eski belediye hizmet binasının birinci katına yapılan Emekliler Lokali Sosyal Tesisleri’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Emeklilerin sohbet edip güzel vakit geçirebilecekleri bir yeri hayal ederek Emekliler Lokali’ni hazırladıklarını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Emeklilerimiz burada gazetelerini okuyup televizyonda haberlerini izlerken bir yandan çay içip sohbet edebilecekler. Ayrıca burada masa tenisi, bilardo ve satranç masalarının yer aldığı oyun odaları oluşturduk. Kütüphanesiyle, mescidiyle tüm detaylarını düşünerek hazırladığımız Emekliler Lokali Sosyal Tesisimiz tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Emekliler Lokali’nin geçici olarak eski belediye hizmet binasında hizmet vereceğini belirten Başkan Aşgın, önümüzdeki süreçte Tarihi Kent Meydanı’nda hem tarihi Hükümet Konağı’nın canlandırılacağı hem de emekliler lokali olarak kullanılacağı bir projeyi hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.