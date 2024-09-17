Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Hıdır Kınıklı, “Dernek faaliyetleri ve çalışmalar hakkında günlük ve güncel bilgileri hafta içi her gün açık olmasından dolayı derneği ziyarete gelen herkesle paylaşıyoruz. Emekli sorunları ve geçim sorunları konusunda dile getirilen talep ve sorunlar not alınarak gerekli kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmelerde mutlaka dile getireceğimizi üyelerimize anlattık.

Ayrıca üyelerin sorunları konusunda edindiğimiz bilgi ve taleplerinde gerekli mercilerle görüşmek kaydı ile çözüme kavuşması yönünde çalışmalarımız vardır. Dernek yönetimi tarafından düzenlenen gecemize katlımı ile bizleri onure eden Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve sponsor olan Çorum Barosu avukatlarında Rumi Bekiroğlu’nun katkıları ile düzenlemiş olduğumuz gecemizde katılımları ile bizleri onure eden üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK