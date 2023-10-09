Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin zam oranı şimdiden yüzde 25,11 oldu. Emekli zammı son dakika açıklamaları için gözler 9 Ekim Pazartesi gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Emekli zammına yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası müjdeli bir haber vereceğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli ek zammında ilişkin sunum yapması bekleniyor. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan tarafından yürütülen çalışmada emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödenmesi de gündemde yer alıyor. İşte 2023-2024 emekli zammı son dakika gelişmeleri...

Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Kabine Toplantısının ardından emekli ve memurların maaşlarına ilişkin müjde vereceğini açıkladı. Öte yandan Bakan Işıkhan ise işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklayacaklarını duyurdu. Son dakika açıklamalarının ardından gözler "2023-2024 emekliye ek zam var mı, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte emekli ek zammında son durum...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Bakanlar Kurulu toplantısında memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı:

''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.''

"KABİNE TOPLANTISINDAN SONRA MÜJDEYİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.