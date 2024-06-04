TÜİK, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 22,72 olarak kayıtlara geçti.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı. Beş aylık enflasyon oranlarına bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için yüzde 3,16 nisan ayı için yüzde 3,18 ve mayıs ayı içinse yüzde 3,37 olmak üzere 5 aylık dönemde yüzde 22,72’lik enflasyon farkını şimdiden almış oldu.

Ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine ise temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu. Net rakamlar ise haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de belli olmasıyla netleşecek.

Editör: İHA AJANS