Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği (TEMUD) ve Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) önemli bir iş birliğine imza attı. İki dernek, TEMUD seçimlerine birlikte katılma kararı aldı. Bu iş birliği ile emekli, aktif görevde ve atanamayan uzman çavuşların sorunlarının çözümü için daha güçlü bir mücadele verilecek.

TEMUD seçimlerine birlikte katılma kararı alan ATAUZDER Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve TEMUD Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özdemir, sorunlara yönelik yapılan çalışmalar ve bütün görüşmelere ek olarak TEMUD çatısı altında güçlenerek çalışmaların daha geniş kapsamlı olarak devam edeceğini belirtti.

HEDEF UZMAN ÇAVUŞLARIN SORUNLARINA KÖKTEN ÇÖZÜM

Yapılan ortak açıklama şöyle;

İş birliği kapsamında, emekli, aktif görevde ve atanamayan uzman çavuşların özlük hakları, kadroya geçirilme, mobbing ve işsizlik gibi sorunlarına yönelik çalışmalar yapılacak. Geçici çözümler yerine köklü çözümler üretmeye odaklanılacak.

MOBBİNGİN ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Aktif görevde olan uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi, sağlık yönetmeliği ve tayin yönetmeliği gibi konularda düzenleme yapılması, kıdemlerin rütbeden sayılması ve kadroya geçirilme talepleri öncelikli olarak ele alınacak.

Uzman çavuşların görevden ayrılma nedenlerinin araştırılması ve mobbingin önlenmesi için çalışmalar yapılacak. Atanamayan uzman çavuşların mağduriyetinin giderilmesi için 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5. maddesine istinaden uygun kadrolara referansız atama yapılmasının sağlanması için girişimlerde bulunulacak.

TEMUD ve ATAUZDER iş birliği ile uzman çavuşların sorunlarının çözümü için daha geniş bir platform oluşturulacak. Bu platformda, tüm uzman çavuşlar bir araya gelerek hak arama mücadelesini daha güçlü bir şekilde sürdürecek.