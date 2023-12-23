Günay Önsöz'ün eşi, Gamze ve Dilşat Önsöz'ün babaları, Çorum Belediyesi’nden emekli merhum Muammer Önsöz'ün kardeşi, Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hakan Önsöz'ün amcası Zeki Önsöz vefat etti.

Önsöz, 2019 yılında yayına hazırladığı “Almanya’da Türkçeye Adanan Bir Ömür” kitabında, yabancı bir kültür dünyası içinde yetişen Türk çocuklarına kendi dil ve kültürlerini öğretmeye çalıştı. Yaşadığı ve tanığı olduğu olayları, anılarını, Türklerin Almanya'daki göç tarihine not düşmek, yabancı bir ülkede Türk kimliğini sürdürmek için yapılan gayretli çalışmalara işaret etmek amacı ile bu eseri yazdı.

Önsöz'ün cenazesinin bu hafta içinde vasiyeti üzerine Bodrum'da toprağa verilmesi bekleniyor.