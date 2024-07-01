Milyonlarca emeklinin gözü kulağı birkaç gün sonra açıklanması beklenen zam haberindeyken, Çorum’da emekli öğretmen Ekrem Özümar emeklilerin emekli maaşlarını protesto etti.

Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda yaptığı eylemle maaşların iyileştirilmesini isteyen emekli öğretmen Özümar’a çevredeki emekliler de destek verdi.

Hükümetten emeklilerin maaşlarının acil olarak iyileştirilmesini talep eden Özümar, “İnsanımıza reva görülen bu maaşlara bir parça da olsa tepki gösteren sorumlu bir vatandaş olmak istediğim için karşınızdayım” dedi.

Yurtseverliğin, milliyetçiliğin ve halkçılığın içinde “yoksul ve emekli” yok mu? diye soran emekli öğretmen basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dindarlığın ve dinimizin içinde “Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir” yok mu? Sıkışan Bayrağıma, Dinime sarılıyor. Ben bunları biliyorum. Konumuz şu an bu kutsallar değildir. Benim buradaki konum 10 bin (10.000) ve Asgari Ücret alanların durumudur. Bu ücreti alan insanların kızları, oğulları üniversitelerde nasıl eğitim görüyor, nasıl geçiniyorlar ve nasıl ölmeden yaşıyorlar? Caddede, sokakta, kahvehanelerde, bağlarda, bahçelerde, meyhanelerde konuşanlar… Çiğ gaz atanlar. Bunun yerine siyasi partilerimizi (tabi ki ağırlıklı olarak muhalefet partilerini) etkileyebilir ve sorunların dile getirilmesini sağlayabilir.

“EMEKLİLERİN HALİ PERİŞANDIR”

Korkmayın! Sakın Korkmayın. Devletimiz de, Bayrağımız da, yurdumuz da, Hükümetimiz de bizimdir. Artık kimse darbe yapamaz. Bu işler bitmiştir. Ben varım, siz varsınız, milletimiz var. Bundan sonra her iktidar demokratik yoldan gelir ve demokratik yoldan gider. Yani isyan, halkı galayana getirme dönemleri son bulmuştur. Ama gelinen noktada emeklilerimiz, özellikle de en düşük ücreti alan emeklilerin hali perişandır. Aman ha aman! Sayın Cumhurbaşkanım

“Muhalefet mitinglerinden etkilendi de zam yaptı” derlerden alınganlık yapmayınız. Sonra iyileştirme yaparız olur biter” demeyiniz. Sonuçta iyileştirme yapan da yapmayan da siz olacaksınız. Prim sizin olsun. Anamızdan doğduk doğalı “enflasyon” var. Artık yeter diyoruz. Son kez bana değil, en düşük maaş alan ve asgari ücretlileri lütfen görün Sayın Cumhurbaşkanım.

Sayın tüm Hükümet yetkililerinden emeklileri ve asgari ücret alanları görmelerini, seslerini duymalarını rica ediyoruz. Türkiye’ye canımız feda…”