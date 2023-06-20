Bir süredir diyabetik ayak rahatsızlığına bağlı sebeplerden dolayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Hüseyin Ceylan önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Semiha Ceylan'ın eşi, öğretmen Feridun Ceylan, Ferruh Ceylan ve Yasemin Ceylan'ın babası, bir dönem MÇP MYK üyeliği ve MÇP Çorum İl Başkanlığı görevlerini de yürüten emekli öğretmen Hüseyin Ceylan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Ceylan'ın cenazesi Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler.