Çorum eşrafından Leblebicioğulları sülalesinden emekli Astsubay Recep Ceyhan Leblebici (71), vefat etti.

Seyhan Talik, Ayhan Leblebici ve Reyhan Kuşcu'nun kardeşi, Bilgehan Selbest, Erhan ve Gökhan Leblebici'nin babası, Birsen Leblebici'nin eşi olan emekli astsubay Ceyhan Leblebici hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün (17 Ekim 2024 Perşembe günü) Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ