Ali Barçın için ilk olarak Ankara GATA’da askeri tören düzenlendi. Törenin ardından merhumun cenazesi Çorum merkez Tarhan köyüne getirildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Recep Cengiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Maliye Başmüfettişi Hamza Kaçar, CHP İl Başkan Yardımcısı Necdet Biçer, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir ve yöneticileri, Etimesgut Belediyesi CHP Grubu Üyeleri, Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, merhumun silah arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Merhumun cenazesi düzenlenen Askeri törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreni Dede Şahin Polat'ın dua ve gülbengleri eşliğinde gerçekleştirildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

