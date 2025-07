Eğitim Sen Çorum Şubesi Yürütme Kurulu, son dönemde yaşanan toplumsal ve siyasi gelişmelere dair kapsamlı bir basın açıklaması yaparak, emekçi kesimlere yönelik baskı politikalarının sona erdirilmesi ve ülkede adaletin sağlanması çağrısında bulundu. Açıklamada, Türkiye genelindeki gelişmeler üzerinden Çorum’da yaşanan örnekler de gündeme taşındı.

“HUKUK VE BARIŞ EN ÇOK EMEKÇİYE LAZIM”

Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülkede adalet duygusunun zedelendiği ve hukukun artık yalnızca “güçsüzler” için işlediği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hukuk, sadece emekçi halk kesimlerinin ihtiyaç duyduğu bir araçtır. Çünkü yalnızca emekçiler, hukukun hüküm sürdüğü yerlerde haklarını, canlarını ve mallarını koruyabilirler. Barış da aynı şekilde, emekçilerin güvenli bir yaşam sürdürebilmesinin temel koşuludur. Barış arayışı can kaybına neden olmaz; can kaybına neden olan şey, yönetilememe hali ve insan hayatının değersizleştirilmesidir.”

“İKTİDARIN BASKI DİLİ, EMEKÇİLERİ HEDEF ALIYOR”

Basın açıklamasında son dönemdeki zamlar, düşük ücret politikaları, orman yangınlarına müdahalede yaşanan eksiklikler ve siyasi söylemlere de değinilerek, iktidarın kullandığı dilin emekçileri itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu belirtildi. “İzmir’de belediye işçileri, kamu çalışanları, emekliler insanca yaşayacak bir ücret talep ettiğinde, karşılarına sürekli suçlayıcı ve küçümseyici bir üslup çıkarılıyor” denildi.

“PERFORMANS SİSTEMİ BİLİMİN ÖNÜNE GEÇTİ”

Eğitim Sen Çorum Şubesi, Hitit Üniversitesi’nde akademik unvan almış ancak hak ettiği kadroya atanamayan öğretim elemanları üzerinden Çorum’da yaşanan akademik adaletsizliklere de dikkat çekti:

“Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alınmadan, akademik başarılar yok sayılarak hazırlanan Performans İzleme Sistemi’ne dayandırılan kadro eksikliği, bilimsel üretimi sekteye uğratıyor. Bu durum yalnızca bireylerin değil, Çorum halkının da kamusal bilgiye erişimini engelliyor.”

“HAK MÜCADELESİNİN SUSTUĞU

YERDE YANGINLAR SÜRER”

Açıklamada orman yangınlarına müdahalede yetersiz donanıma sahip itfaiyecilerin yaşadığı sorunlara ve yaşanan can kayıplarına da değinildi. “Bir vatan evladının canı, bir gaz maskesinden daha kıymetli olmalıdır” denilerek, hak arayışının bastırılmasının doğrudan insan hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA”

Açıklamanın sonunda Eğitim Sen Çorum Şubesi, tüm emekçileri birlik olmaya çağırarak şu sözlerle seslendi:

“Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak bütün emekçi kesimlere çağrımızdır: Gelin hepimizin ihtiyaç duyduğu hak mücadelesini büyütelim. Gelin hep bir ağızdan haykıralım: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ