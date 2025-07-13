Çorum’da köy derneklerinin düzenliği büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü Geleneksel 18. Karagöl Fasulye Şenlikleri 27 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Dernek Başkanı Menduh Günen, tüm Çorumluları şenliklerine davet etti.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunacağı şenlikte sevilen Halk Müziği sanatçı Serpil Efe'nin yanı sıra Emine Şanoğlu ve Deniz Soydan sahne alacak. Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edileceği şenlikte, ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlenecek.

Bazı işadamları ve firmaların sponsorluğunu üstlendiği şenliğin hazırlıkları devam ederken, Kızılpınar Köyü Dernek Başkanı Menduh Günen, etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Bu yıl 18. düzenleyecekleri Karagöl Fasulye Şenliklerine katılacak olan misafirlerin rahat bir ortamda eğlenmeleri için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Günen, “Doğayla baş başa gün boyu eğlenmek isteyen tüm Çorumluları şenliğimize davet ediyorum. Bu yıl gerçekleştireceğimiz şenliğe katkı sunan tüm dostlarımızı da teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi