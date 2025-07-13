UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren ve 365 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, yaz aylarının gelmesiyle yeşilin çeşitli tonları hakim durumda.

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırmanın yanı sıra özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri yönünden büyük önem taşıyor.

Yılkı atları ve manda varlığıyla öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip delta; doğa tutkunları, makro fotoğrafçılık yapanlar ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere, her sene binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yeşilin farklı tonlarının hakim olduğu delta, dronla görüntülendi.

Muhabir: AA AJANS