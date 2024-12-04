Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Dinler’in moderatörlüğünde gerçekleştirecek panelde, Evrensel Gazetesi Yazarı Bülent Falakaoğlu ve Doç. Dr. Yusuf Muratoğlu, hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programı temel amaçlar, makroekonomik hedefler ve politikalar açısından ele alacak ve ekonominin 3 yıllık yol haritasını genel olarak değerlendirecekler.

7 Aralık Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak olan ve Orta Vadeli Programının tüm yönleriyle ele alınacağı panele tüm yurttaşların davetli olduğu bildirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ