İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin son kullanım tarihini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Bu erteleme ile vatandaşların işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanınması sağlandı. Aynı zamanda sürece ilişkin yeni bir düzenleme daha gündeme geldi. Meclis’e sunulan düzenleme ile sürücü sağlık raporları artık ücretli hale getirilecek.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın açıklamasına göre, sürücü sağlık raporlarının ücretlendirilmesiyle aile hekimlerinin bütçesine katkı sağlanacak. Ancak bu durum, vatandaşlar için ek bir maliyet anlamına geliyor. Rapor hakkında ücretlendirme detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

VATANDAŞLARI BEKLEYEN DEĞİŞİKLİKLER

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ehliyet alım süreci daha maliyetli hale gelebilir. Bu durum, özellikle ilk kez ehliyet alacak kişiler için dikkat edilmesi gereken bir değişiklik olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, yeni düzenlemenin adil bir şekilde uygulanmasını isteniyor.