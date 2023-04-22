Ahlatcı, seçim çalışmaları kapsamında Mecitözü İlçesi'ne giderken uğradığı Elvançelebi'de köy halkı ile bayramlaştı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte köy halkının isteklerini dinleyen Ahlatcı, köy muhtarı ve köy halkının köyü ikiye bölen yola menfez yapılması isteklerini olumlu karşıladı.

Karayolları Bölge Müdürünü telefonla arayan Ahlatcı, Elvançelebi halkının talebinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Elvançelebi Köy muhtarı Murat Alagöz ile köy halkı Ahlatcı'ya isteklerine duyarsız kalmadığı için teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)