İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin göreve gelmesinin ardından ilçede başlatılan çalışmalar tam gaz sürüyor. Bu kapsamda ilçedeki vatandaşların huzurlu bir ortamda keyifli vakit geçirebilmeleri için Elmabeli Piknik ve Mesire Alanı’nda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar yürütüldüğü açıklandı.

İskilip Belediyesi ekiplerinin Elmabeli’nde çevre düzenlemesi ve iyileştirme çalışmaları yaptığı belirtilen açıklamada: “Elmabeli Piknik ve Mesire Alanı’ndaki bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlarımız daha konforlu ve temiz bir ortamda vakit geçirebilecekler. Ancak, alanın temiz ve düzenli kalabilmesi için vatandaşlarımızın da üzerlerine düşeni yapmaları büyük önem taşımaktadır.

Vatandaşlarımıza Önemli Hatırlatma: Elmabeli Piknik ve Mesire Alanı’nda keyifli vakit geçirirken, çevreyi temiz tutmayı ve atıkları çöp kutularına atmayı unutmayınız. Doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur. Temiz bir ortamda hep birlikte daha güzel günler geçirebilmek için lütfen çevreye duyarlı olalım” görüşüne yer verildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR