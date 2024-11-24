Bugün Öğretmenler Günü. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği günün 96. yıldönümü. Bu anlamlı günü, O’nun 100. doğum yıldönümü olan 1981 yılından beri, yani 43 yıldır Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Yüce Önder’e bağlılık ve minnet duygularımızı, saygılarımızı bir kez daha sunarak…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere hitap ederken, “Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” demişti. Ata’nın aydınlattığı yoldan ayrılmadan yeni kuşakları yetiştiren eli öpülesi öğretmenlerimize, yüreklerimizin en derinlerinden saygılarımızı, şükranlarımızı yolluyoruz. Ebediyete intikal etmiş olanların anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Sevgili öğretmenlerimiz, sizlere dünyanın bütün çiçeklerini armağan ediyoruz.