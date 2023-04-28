Gençler, elektrikli araçlar üzerine yaptıkları çalışmalar neticesinde finallerin 2’nci gününde teknik detay kontrollerini geçerek ilk 10 takım arasında final yarışmalarında piste çıkmaya hak kazandı.

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Çorum İl Temsilcisi Engin Uzun yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın verdiği start ile çıktığı yarışmada tüm katılımcılar ve hakemler tarafından ilgi gören Çorum’un elektrikli arabasının kupaya bir adım daha yaklaştığını söyledi.

45 aracın katıldığı Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 29 Nisan Cumartesi günü ivmelenme yarışlarının sona ermesiyle dereceye giren araçlar 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında TEKNOFEST İstanbul’da yerlerini alacağını hatırlatan Uzun, “Hitit ANGELS EC adıyla finallerde yerini alan takımımız bilgi ve becerilerini sergileyerek yerli elektrikli araçlar üretiminde gelecekte söz sahibi olmayı hedeflediklerini ve Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda ülkemizi başarıdan başarıya götüreceklerini, azimli olduklarını bir kez daha gösterdiler.” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KOCAELİ’DE PİSTE ÇIKTI

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli’de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı.

Yarışlarda teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde hazırlanan parkurda en iyi performansı elde etmek için mücadele veriyor.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na 60, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na ise 45 araç katılıyor.

“Elektromobil” ve “hidromobil” olmak üzere iki kategoride düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, bu yıl ilk defa farklı bir parkurda yapılıyor. Yarışlarda, her aracın 18 dakika içinde bin 350 metre uzunluğundaki parkurda beş turu tamamlaması bekleniyor.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda ise her aracın en fazla 12 dakika içinde üç tur atması isteniyor.

Organizasyon, 29 Nisan Cumartesi günü ivmelenme yarışlarının ardından sona erecek.

(Haber Merkezi)