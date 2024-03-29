Elektrik dağıtım şebekesini sürekli geliştiren, teknoloji entegrasyonu ile akıllı şebeke sistemlerini kullanan YEDAŞ, 31 Mart Pazar günü kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için ilave tedbirleri aldı. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yaklaşık 3 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, 31 Mart yerel seçimlerinde kesintisiz enerji için sahada olacak. Seçim nedeniyle sahadaki personel sayısını arttıran YEDAŞ, toplam 564 personeli ile 31 Mart Pazar günü 5 il ve 66 ilçede teyakkuz halinde hazır bekleyecek. YEDAŞ ayrıca, enerji arz güvenliği için hizmet bölgesindeki mülki ve idari birimlerle koordineli bir çalışma sergilemek için tüm planlamalarını tamamladı.

Elektrik firmasından yapılan açıklamada, "YEDAŞ, seçim günü daha hızlı hizmet vermek amacıyla olması muhtemel arıza ve kesintilere müdahale için ekiplerin vardiya planlarını, operasyonel süreçleri ve ekipmanları hazırladı. Şebekede ve izleme sistemlerinde uygulamaya aldığı siber güvenlik önlemleri ile elektrik dağıtım sistemlerinin güvenliğini sağladı. İzleme sistemleri üzerinden şebekede yaşanan değişiklikleri anlık kontrol eden şebeke yönetim operatörleri, arıza veya kesinti yaşanan bölgeye en yakın ekibi yönlendirecek. Mobil İş Gücü Yönetimi uygulamasının navigasyon özelliği sayesinde ekipler en kısa yoldan kesinti yaşanan bölgeye ulaşarak hızlı bir şekilde çözüm üretecek. Çağrı merkezi temsilcileri, tüketicilerin talep, şikayet ve sorularına cevap verecek. Ekipler kesinti veya arızayı gidermeye çalışırken YEDAŞ, özellikle seçim bölgelerine jeneratörlerle elektrik vermeye devam edecek" denildi.

ÇAĞRI MERKEZİNDE ‘ACİL DURUM’ EKİBİ

Açıklamada ayrıca alınan tedbirler hakkında şu bilgiler verildi:

"Önemli bir kamu hizmeti veren YEDAŞ, tüketicilerin talep ve şikayetlerini dinleyerek tüketici memnuniyetini de en üst seviye çıkarmaya özen gösteriyor. Her şartta tedarik sürekliliği ve kalitesi için çalışan YEDAŞ, çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek olağanüstü durumlarla mücadele için ‘Kriz Masası’ oluşturdu. Yaşanması muhtemel çağrı yoğunluğunda, tüm müşterilerin talep ve şikayetlerine hızlı dönüş sağlamak adına iletişim planı hazırlandı. Sürekli olarak görev başında olacak şekilde, maksimum sayıda vardiya planı oluşturuldu. Tüm bu organizasyonun eksiksiz ilerlemesini sağlayacak iletişim ekibi YEDAŞ Genel Müdürlük binasında konumlandırıldı. Buna ek olarak, muhtar grupları ile de koordineli şekilde iletişimin sürdürülmesi planlandı.”

Editör: İHA AJANS