Alınan bilgiye göre Buget Köyü mevkiinde bulunan hatlara bakım yapmak için elektrik direğine çıkan K. K.(27) akıma kapılarak 6 metre yükseklikten yere düştü.

Diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan K. K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve tedavisinin yoğun bakımda devam edeceği öğrenildi.

YAKINLARI VE ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

Öte yandan gencin kaza geçirdiğini öğrenen yakınları ve arkadaşları hastaneye koştu.