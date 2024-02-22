Alınan bilgiye göre Emirhan T.K. (19), Kargı ilçesinde bir binaya cam balkon sistemi montajı yaptığı esnada taşıdığı demir çubuğun yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kargı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Emirhan T.K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Editör: HABER MERKEZİ