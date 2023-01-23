HENÜZ YÜZDE 10’U TOPLANABİLDİ

8 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konan Elanur Aydoğdu 3 yaşında ve yaşamla mücadele ediyor. Elenur’un tek şansı olan tedavi için gerekli olan 1,8 milyon dolar olan tutar henüz toplanamadı. Elanur’un annesi Esmahan ve babası Hayrettin Aydoğdu’nun başlattığı kampanya sayesinde henüz toplam tutarın yüzde 10’u toplanabildi.

“BİR ANNE OLARAK ÇARESİZİM”

Aydoğdu, “Bir anne olarak gözümün önünde çocuğum nefessiz kalıyor. Ve ben çaresiz hiçbir şey yapamıyorum. Katı yiyecek tüketemiyor. Ancak sıvı yiyeceklerle beslenebiliyor. Uykusunu uyuyamıyor. SMA’nin Tip 1’i ve birçok çeşidi var. Benim yavrum en ağırı olan Tip 1. Bu birkaç kişiyle olacak toplanacak gibi değil. Sesimizi herkes duysun. Çorum duysun. Türkiye duysun. Hepinizin desteğinize ihtiyacımız var.” dedi.

VALİLİK İZİNLİ IBAN BİLGİLERİ

Ziraat Bankası- Alıcı adı: Esmehan Aydoğdu

TL hesabı

TR 73 0001 0013 9548 2463 7250 13

Yurtdışı hesap bilgisi

IBAN: NL20BUNQ2072933161

Alıcı: SMA KIDS

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Instagram: @elanuranefesol

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