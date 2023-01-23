HENÜZ YÜZDE 10’U TOPLANABİLDİ
8 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konan Elanur Aydoğdu 3 yaşında ve yaşamla mücadele ediyor. Elenur’un tek şansı olan tedavi için gerekli olan 1,8 milyon dolar olan tutar henüz toplanamadı. Elanur’un annesi Esmahan ve babası Hayrettin Aydoğdu’nun başlattığı kampanya sayesinde henüz toplam tutarın yüzde 10’u toplanabildi.
“BİR ANNE OLARAK ÇARESİZİM”
Aydoğdu, “Bir anne olarak gözümün önünde çocuğum nefessiz kalıyor. Ve ben çaresiz hiçbir şey yapamıyorum. Katı yiyecek tüketemiyor. Ancak sıvı yiyeceklerle beslenebiliyor. Uykusunu uyuyamıyor. SMA’nin Tip 1’i ve birçok çeşidi var. Benim yavrum en ağırı olan Tip 1. Bu birkaç kişiyle olacak toplanacak gibi değil. Sesimizi herkes duysun. Çorum duysun. Türkiye duysun. Hepinizin desteğinize ihtiyacımız var.” dedi.
VALİLİK İZİNLİ IBAN BİLGİLERİ
Ziraat Bankası- Alıcı adı: Esmehan Aydoğdu
TL hesabı
TR 73 0001 0013 9548 2463 7250 13
Yurtdışı hesap bilgisi
IBAN: NL20BUNQ2072933161
Alıcı: SMA KIDS
Sosyal medya hesapları
Instagram: @elanuranefesol
Twitter: @sma_elanur