Alınan bilgiye göre, Alaca ilçesi Çelebibağ Köyü’nde kalorifer kazanı temizliği yapan Cemalettin Ş. (51), dengesini kaybederek kazanın altında bulunan el arabasının üzerine düştü.

Cemalettin Ş.’nin düştüğünü gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Cemalettin Ş., kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi’nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Vücudunda kırıklar tespit edilen kişi tedavi altına alındı.