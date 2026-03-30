Bir seneyi aşkın bir süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “bilirkişi” davasının dördüncü duruşmasında Silivri’de hâkim karşısına çıktı.

Duruşma, HSK kararnamesiyle hakimi değişen ve yeni hakimin 22 Aralık 2025’te göreve başladığı İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi‘nce görüldü.

Mahkeme heyeti, dosyaların başsavcılıktan istenilmesine, dosyanın TCK 277’den ön ödeme kapsamına alınmasına TCK 278’den devam edilmesine ve 13 Temmuz saat 10:00’a ertelenmesine karar verdi.

Savunmada kullandığı ifadelerinin ardından hakkında soruşturma açıldı

Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. "