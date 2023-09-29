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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.