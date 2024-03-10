ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında, Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine, Çorum’daki yerel seçim yarışı ile ilgili görüşlerini de ifade etti.

Çorum Belediye Başkanlığı seçiminde sürpriz beklenmediğini, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yarışa açık favori olarak girdiğini, ancak Milli Görüş tabanından, Saadet Partisi’nin yanı sıra Yeniden Refah Partisi’nin eski Ak Partili olan adayı Yaşar Anaç’la ciddi oranda oy alacağının görüldüğünü anlatan Yolyapar, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, MHP’nin eski il başkanlarından. Dolayısıyla Milliyetçi kesimde ciddi bir tabanı var. Cumhur İttifakı’nın ikinci büyük ortağı MHP’nin seçmen kitlesinden oy alması sürpriz olmaz. Dolayısıyla, Cumhur İttifakı’nın hem Milli Görüş, hem de Milliyetçi tabanından oy kaybetmesi mümkün. Ama bu, dengeleri değiştirmeye yeter mi, pek tahmin etmiyorum.”

“CHP’nin Çorum Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, mesleğinde başarılı, düzgün, iyi bir insan. Fakat, Mimarlar Odası Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği gibi görevlerde bulunmasına rağmen, tanınırlık sorunu olduğunu ve bunu aşmaya çalıştığını görüyoruz. Bir de, CHP tabanındaki moralsizliğin ve sandığa gitmeme eğiliminin aşılması gerektiği anlaşılıyor. Türkiye’nin demokratik kazanımlarını kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu gerçeği idrak edilirse, tüm demokratların sandığa gitmekten başka çarelerinin olmadığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır.”

Meltem Danışman Çınar, Ak Parti’den Çorum Belediye Başkan Aday Adayı olan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin MHP’den Sungurlu Belediye Başkan Adayı olarak büyük sürpriz yaptığını hatırlattı. Mehmet Yolyapar, Sungurlu’da seçim yarışının çok çekişmeli geçtiğini, mevcut Başkan Abdulkadir Şahiner’in de, AK Parti adayı Ömer Tök’ün de güçlü isimler olduğunu anlatarak, Muhsin Dere’nin de, Sungurlu’yu savunma sanayi merkezi haline getiren kişi olarak büyük sempatiye sahip olduğunu, Sungurlu’nun Cumhur İttifakı tarafından alınması iddiası çerçevesinde, Dere’nin MHP adaylığının Külliye’de de anlayışla karşılandığı yolunda bilgiler alındığını vurguladı.

Yolyapar, ekonomik durum ve özellikle emeklilerin hayal kırıklığı ile ilgili soruyu yanıtlarken de, “neoliberalizm” adı altında “vahşi kapitalizm”in uygulamaya konulduğu ve Türkiye’de orta sınıfın ortadan kalktığı, toplumun varsıllar ve yoksullar diye ikiye ayrıldığı şeklindeki görüşünü tekrarlayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz, ‘adalet’ için emeklilere seyyanen zam yapılması ve düşük aylık alanların durumunun biraz olsun düzeltilmesi gerektiğini öteden beri savunuyoruz. Ama, bütçede para olmadığı gerekçesiyle bunun yapılamayacağı duyuruldu. Başkaca bir geliri, birikimi olmayan, emekli aylığı ile yaşamak durumunda olan milyonlarca insanımız, kelimenin tam anlamıyla sürünüyor. Zira, hayat inanılmaz pahalı, en düşük emekli aylığı 10 bin liranın alım gücü neredeyse sıfır. Emekliye sabır tavsiye eden beyler, bu parayla bir hafta geçinsinler de görelim. Ekonomiyi bu hale getiren kim? Fatura niye yalnızca emekliye ödetiliyor?”

“Yönetmekte olduğum gazetem başta olmak üzere, küçük işletmelerin durumu da felaket. Asgari ücret artırılıyor -ki emekçi için bu rakam da çok yetersiz- ama küçük işletmelerin üzerine yıkılan yükün birazı olsan devlet tarafından üstlenilmiyor. Yine, EYT’lilerin hakları teslim edilirken, bu yükün de tamamı işletmelerin kucağına bırakılıyor. Kaldı ki, birkaç günle yıllarını kaybedenler var, aylık bağlama oranının düşürülmesi nedeniyle hak ettiğinden çok düşük emekli aylığı bağlananlar var. Emekliler, uğradıkları bu haksızlıklar karşısında, mevcut iktidara sandıkta bir uyarı yapacaklar mı, yoksa ‘şükür’ demeye devam edecekler mi, göreceğiz.”

Meltem Danışman Çınar, Ahlatcı Holding’e ait Sungurlu OSB’deki barut fabrikasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Mart’ta açılacağının duyurulduğunu hatırlatarak, Yolyapar’ın bu konudaki değerlendirmesini de sordu. Mehmet Yolyapar, Ahlatcı’nın yapmakta olduğu barut fabrikasının, pamuk girip barut çıkacak şekilde entegre ve dünyanın en modern tesisi olacağını, iki ayrı firma tarafından da kapsül ve fişek fabrikalarının yapıldığını anlatarak, “Sungurlu, Türkiye’nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri oluyor. Bu çok sevindirici ve gurur verici. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 26 Mart’ta Çorum’a gelişi henüz tam olarak netleşmiş değil. Seçim atmosferinde, Çorum’dan daha öncelikli tercihleri olabilir. Biz Sungurlu’daki gelişmeleri kıvanç duyarak izliyoruz ve başta Ahlatcı Holding olmak üzere, savunma sanayi yatırımı yapan tüm gruplara şükran duyuyoruz.” diye konuştu.

Duayen gazeteci Yolyapar, resmi ilan pastasından hak etmeyenin pay almaması gerektiği yolundaki, gerek Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın, gerekse kendisinin gündemi işgal eden çabaları ile ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Sayın Genel Müdür bu konuda son derece tutarlı ve samimi. Aynı görüşteyiz. Gerçek manada gazetecilik yapanlar resmi ilan desteğinden faydalansın, hak etmeyenler pastanın küçülmesine sebep olmasın istiyoruz. Her tarafa mavi boncuk dağıtan bir takım siyasetçiler kötü örneklerin arkasında durmaya kalkışmazlarsa, Sayın Erkılınç’ın bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Devlet bize diyor ki: Ben size destek vereceğim, ama siz de istihdam yoluyla ekonomiye katkı sağlayın. Biz bunu yapıyoruz, kurumsallaşıyoruz, ama bir de bakıyoruz ki, istismarcılar hiçbir çaba göstermeden desteklerden bizim kadar yararlanıyorlar, para kazanıp keyif çatıyorlar. Biz ise ağır yüklerin altında ezilerek halkın haber alma hakkı adına üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu, hiçbir insafa, vicdana, adalete sığmaz.”

“Bir de, resmi ilan kaçıran devlet kuruluşları var. Sayın Cumhurbaşkanı, bu yılbaşında yerel basının resmi ilan tarifesine yüzde 100, yaygın basının tarifesine ise yüzde 70 zam yaptı. Bu bir irade beyanıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, yerel basını koruma, destek olma iradesini göstermiştir. İletişim Başkanlığı’nın tavrı da budur. Ama, bir takım kurum yöneticileri, bu iradeyi yok sayarak, resmi ilan kaçırma gayreti içine giriyorlar. Buna hakları yok. Daha önce de belirttiğimiz gibi, tespit ettiğimizde haklarında suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Çorum Valimiz de, bu konuda son derece duyarlı davranıyorlar. Daha önce genelge yayınlamışlardı, şimdi kurumları sözlü olarak da uyarıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da, Sayın Valimize de buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”