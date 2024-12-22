Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, ekonomik sıkıntılar ve sosyal adalet konularında önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplumun çeşitli kesimlerinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Karadeniz, çarpıcı tespitlerde bulundu.

ASGARİ ÜCRET TALEBİ: 30 BİN TL OLMALIDIR

Karadeniz, asgari ücretin en az 30 bin TL seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti. "İşçi, emekçi ve çalışanlarımızın hayat standartlarını yükseltmek, devletin en önemli görevlerinden biridir. Bugün asgari ücretle geçinmek mümkün değil; yaşam maliyetlerinin artırılması gerçeği karşısında bu adım elzemdir" dedi.

“EMEKLİ MAAŞLARI YETERSİZ”

Emeklilerin durumunu da ele alan Karadeniz, “Emeklilerimiz, yıllarca ülkesine hizmet etmiş bireylerdir. Ancak şu anki emekli maaşları, insana yakışır bir yaşam sunmamaktadır. Emekli maaşları, en az bir asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir” şeklinde konuştu.

“MEMURLARA GEREKEN ZAM ŞART”

Memurların alım güçlerinin düşmemesi gerektiğine dikkat çeken Talip Karadeniz, “Memurlara, gerçek enflasyon oranında zam yapılmalı. Onların ekonomik güvenceleri, kamu hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Geçim sıkıntısı çeken memurlar, hizmetin kalitesinde de aksaklıklar yaratmaktadır” dedi.

İKTİDARA ELEŞTİRİLER: CEBİMİZDEN ELİNİ ÇEK!

İktidarın ekonomik politikalarını sert bir dille eleştiren Karadeniz, “Hükümet, vatandaşın cebinden daha fazla elini çekmelidir. Ekonomimizi felç eden yanlış politikalar, halkın yaşam kalitesini düşürmektedir. Enflasyona karşı kalıcı çözümler üretilmeden baki bir çözüm sağlanamaz” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ

Karadeniz, hükümeti gelecekte yapılacak düzenlemeler için acil bir şekilde halkın ihtiyaçlarına yanıt vermeye çağırarak, “Ekonomik sorunlar çözülmediği sürece, sosyal adalet sağlanamaz. Bu nedenle, hükümetin toplumsal ve ekonomik alanda reform yapması şart” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ