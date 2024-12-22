Etkinlik, TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan’ın, Genç Girişimciler Kurulu hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantının devamında, Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi Başkanı Doç. Dr. Ömür Demirer, uluslararası öğrencilerin Hitit Üniversitesi’ndeki eğitimlerini tamamladıktan sonra Çorum’da hangi iş alanlarında faaliyet gösterebilecekleri hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Ofis Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Toman, uluslararası öğrencilerin Çorum ekonomisindeki rolü ve önemine dair bir sunum yaptı. Ardından, TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Gazel, Çorum’un ithalat ve ihracat verileri üzerine bir sunum yaptı. Soru cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ