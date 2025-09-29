Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda artan maliyetler sebebiyle 1 Ekim Çarşamba gününden itibaren 210 gramlık ekmek, 10 TL'den satılacak. Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 3 Ağustos 2024’te ekmek fiyatında düzenleme yaptıklarını hatırlatarak, "Bir yılı aşkın süredir fiyat artışı yapmadan üretimimizi sürdürdük. Şimdi ise yine halkımızın menfaatlerini gözeterek, piyasaya göre daha yüksek gramajda ve daha uygun fiyatla ekmek sunmaya devam ediyoruz" dedi.

İhtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin süreceğini vurgulayan Çöplü, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere alınan ekmeğin 7,5 TL’den verileceğini belirtti. Ekmek üretiminin sağlıklı ve güvenli ortamlarda gerçekleştirildiğini vurgulayan Çöplü, "Halkımıza sağlıklı, güvenli, ekonomik ve kaliteli ekmek sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhabir: İHA AJANS