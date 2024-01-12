SSK, Bağ Kur emeklisine ek zam için hükümet kolları sıvadı. Çalışma Bakanlığı farklı formüller üzerinde duruyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Sadece oranın belirlenmesi değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım" dedi.

Tüm çalışmalar bütçe maaliyeti ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Önümüzdeki hafta kabinede emekliye ek zammın gündeme gelmesi bekleniyor.

HEDEF EK ZAMMI DA TORBAYA EKLEMEK

Asgari ücret artışı sonrası işveren desteği için yasal düzenleme hazırlandı. Haftaya salı günü Meclis açılınca Genel Kurul'a gelecek. AK Parti'nin hedefi emeklinin ek zammını da torbaya ekleyerek yasalaştırmak.

EK ZAMLI ÖDEMELER OCAK AYINA YETİŞMEZ

Dr. Öğretim Görevlisi Okan Güray Bülbül "Meclis 16'sında açıldıktan sonra çok hızlı bir takvim işlese bile ödemelere Ocak ayı içerisinde yetişmeyeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Ek zam ocak ayı maaşlarına yetişmeyebilir çünkü SSK emeklisinin maaşı meclis açıldıktan 1 gün sonra yani ayın 17'sinde hesaplara yatmaya başlıyor.

OCAK AYI FARKI ŞUBAT MAAŞINA YANSITILIR

Dr. Bülbül "Şubat maaş döneminde hem zamlı maaşlarını hem de Ocak ayındaki zamlarını alacaklardır emekliler. Dolayısıyla bu anlamda bir kayıp yok" dedi.

En fazla merak edilen 37,57'lik zammın ne kadar artacağı. Ekonomi yönetimi Temmuz'da ortaya çıkacak 6 aylık enflasyona dikkat çekiyor.

Dr. Bülbül "Temmuz'da memur emeklileri, SSK ve Bağ Kur emeklilerinden daha düşük zam alacaklar ve arada yaklaşık 5 puanlık bir fark olması söz konusu olacak. Benim beklentim açıkçası yüzde 40'ın üzerine çok çıkmayacağı, 5 puanla belki yüzde 42 civarında bir ek zammın gerçekleşeceği yönünde" dedi.