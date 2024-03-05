A.K, idaresindeki 34 DKT 53 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 17. Cadde üzerinde çöp konteynerine çarpan otomobil trafik ekiplerince önü kesilerek yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve dur ikazına uymamaktan 31 bin 162 lira idari para cezası uygulandı.

A.K, adli işlemler gereği polis merkezine götürülürken, otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.