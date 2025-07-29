Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, MHP İl yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, birlik ve kardeşlik mesajlarının verildiği anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmaları sonrasında halk aşıkları eşliğinde Ali Rıza Düzgün Dede ve Şahin Uğurcan’ın söylediği deyişlerle Kerbela’nın hüznü hissedildi. Lokma duasının ardından aşureler dağıtıldı.

“İLİM VE İRFANLA AYDINLANMALIYIZ”

Vakıf Genel Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Erdal Doğan, konuşmasında birlik ve bilinç çağrısı yaptı. Annesinin “adalet yolundan ayrılma” vasiyetini hatırlatarak, bu felsefeyle 5000’den fazla kitap okuduğunu ve 30’dan fazla eseri insanlık için yazıp bağışladığını belirterek Kerbela olayının Yezit’in bir zulmü olduğunu vurgulayan Doğan, Muharrem ayının 10. gününde aşure yapılmasının tarihi gerçeklere aykırı olduğunu ifade etti. Doğan; “Aşure, Hz. Hüseyin’in şehit edildiği gün değil, ayın 15’i ya da 20’si gibi başka bir zamanda niyetle yapılmalı” dedi.



TOPLUMSAL BİRLİK VE ATATÜRK VURGUSU

Konuşmasında Atatürk’e bağlılığını da dile getiren Erdal Doğan, “Ben Mustafa Kemal aşığıyım. O, bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk sevgidir, aydınlıktır, insanca yaşamaktır,” sözleriyle salondan büyük alkış aldı. Çanakkale şehitlerinden bugünün gençlerine kadar uzanan bir bilinç zincirinin önemine dikkat çekti.

Doğan ayrıca, inançlar arası ayrımcılığın tehlikelerine vurgu yaparak, “Alevi, Sünni, Türk, Kürt ayrımı yapmak Atatürk’ün emanetine ihanet olur. Biz bir vücudun parçalarıyız,” ifadelerini kullandı.

“KUR’AN’IN IŞIĞINDA GERÇEĞİ ANLAMAK”

Kur’an-ı Kerim’in öz Türkçeyle anlaşılmasının önemine değinen Doğan, Arapça bilmeyen halkın ibadetlerde ne okunduğunu anlayamadığını, bu nedenle gerçekleri kaçırdığını da kaydederek: “Kur’an-ı Kerim gerçeklerin lisanıdır. Ahlakı ve vicdanı öğretir” diye konuştu.

Gençlerin ahlaki ve vicdani yönden güçlü bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, “Geleceğimiz çocuklarımızdır. Eğer sahip çıkmazsak boşlukta kaybolurlar” uyarısında bulundu.

İslam’ın beş temel ilkeye dayandığını belirten Erdal Doğan, bunların ise “Adalet, emanet, ehliyet, maslahat (Kamu yararı), meşveret (Danışma)” olduğunu kaydetti.

Vakıf yöneticilerinden Haydar Akoğlu ise yaptığı konuşmada, bugüne kadar binlerce yurttaşın vakfa başvurduğunu ve birçok kişinin manevi destekle şifa bulduğunu belirtti. “Sevgiden şifa bulanların merkezindesiniz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın selamlarını ileten Candan; “Bu lokmalar birlik ve barışa vesile olsun” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇALGAN’DAN DAYANIŞMA MESAJI

Etkinlikte konuşan Vali Ali Çalgan ise toplumsal birlik, adalet ve vicdanın önemine değindi. “Birlik ve beraberliğimizi korumak, ülkemizin kalkınmasının temelidir. Aşure lokmasının bu anlamda vesile olmasını diliyorum” dedi.

Ülkemizin kalkınmasının dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının bugün olduğu gibi daima güçlü kalması ile mümkün olacağını ve birlik beraberlik içinde eksikliklerimizi tamamlamak adına birbirimizi sevmemiz gerektiğini belirten Çalgan; “Üniversitelerde, okullarda, tarlada nerede çalışırsak çalışalım kimseye yük olmadan, ekmeğimizi kazanmak için mücadele ederek memlekete katkı verebiliriz. Ama bunları yaparken de çalmayacağız, çırpmayacağız, hırsızlık yapmayacağız, kimseye haksızlık yapmayacağız. Bu meclisin, bu vakıfa gelen hepsinin derdinin de bu olduğunu biliyorum” dedi.