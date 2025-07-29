TEKNOFEST 2025 yarışma kategorilerinde yarı final ve finalde mücadele edecek takımlar açıklanmaya başladı.

Açıklanan ilk sonuçlara göre Hitit Üniversitesinde farklı bölümlerden öğrencilerin oluşturduğu 4 takım finale kalmayı başarırken, 2 takım ise yarı final bileti aldı.

“Havacılıkta Yapay Zeka” ve “Sağlıkta Yapay Zeka” kategorilerinde yarışan 4 takım İstanbul’da gerçekleştirilecek olan finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Ayrıca, “İnsansız Kara Aracı” ve “Sanayide Dijital Teknolojiler” kategorilerinde yarışan 2 takım ise yarı finale yükseldi.

Hitit Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST 2025 kapsamında yer alan farklı kategorilerde 24 takımla yarışmaya katıldı. Diğer takımlar ise değerlendirme sürecinin tamamlanmasını ve sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ