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Ankara, İstanbul ve yurdun birçok yerinde sık sık adını duyuran ve Çorum halkı ile bir araya gelerek sohbetlerle, etkinliklerle, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tüm canlılarla hemhal olan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevi Çorum Şubesi, yeni bir Şükür ve Kurtuluş Lokması Etkinliğine imza attı.



Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan, farklı tatların birleşip tek bir tadı ortaya çıkardığı gibi, farklı fikirlerin birleşerek birlikte ve beraberlikte her şeyin hayat bulacağını söylediklerini belirtti. Doğan, her fırsatta Alevi- Bektaşi felsefesinin birleştirici tutumunu, Ehlibeyt'in aydınlık ışığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini dile getirdiklerini, sevginin ve aşkın Hak olduğunu söyleyip, bütün dünya insanlarını kucakladıklarını ve 'dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır' yaşantısıyla çalışmalarını bizzat sürdürdüklerini ifade etti.



Genel Başkan Erdal Doğan'ın öncülüğünde saat 15.00 -19:00 arasında düzenlenen şiir dinletileri, aşıkların nefesleri ve semah gösterilerinin de olacağı etkinliğe İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, Bağımsız Türkiye Partisi Mehmet Ali Tanık, Bağımsız Türkiye Partisi İl Genel Sekreteri Salih Akın ile davetliler katıldı.

Etkinlik, Bahçelievler Mahallesi Bahar 20.Sokak No.10/A Çorum adresindeki vakıf merkezinde gerçekleştirildi.