Erdal Doğan, yarın saat 13.30’da Çorum’da yedinci kez kurban lokması dağıtım etkinliği düzenleyeceklerini kaydetti.

Doğan, ‘Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Şubesi cemevimiz önünde yapacağımız organizasyonumuza gönlü sevgiden geçen herkesi davet ediyoruz. Cemevimiz Bahçelievler Mahallesi Bahar 20. Sokak No:10 – A adresinde faaliyetlerine devam ediyor. Bugüne dek toplamda 55 bin kişiye kurban lokması ikramında bulunduk’ dedi.

Doğan, kurban lokması dağıtım ve ikramları ile toplumsal dayanışma bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, ‘Vakıf olarak maddi olanaktan yoksun ailelerimizin başarılı çocuklarına eğitim bursları veriyoruz. Daha yeşil bir doğa için gayret gösteriyoruz. Her yıl fidan dikim etkinliklerimiz oluyor. Kültürel sanatsal faaliyetler yürütüyoruz. Kurban lokması dağıtımlarımız 100 bin kişiye eriştiği zaman hedefine ulaşmış olacaktır” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

