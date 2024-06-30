75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri öğrencilerin daha temiz ve daha güzel bir ortamda eğitim görebilmeleri için işbirliği yaptı.

İki okulun işbirliğinde tasarruf tedbirlerine de destek kapsamında okul idarecileri, öğretmenler ve okul çalışanları ile birlikte okulda boya çalışmalarına başlandı.

Eğitimciler okul koridorları ve sınıfları boyayarak yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirecek.

Okul Müdürleri Lütfi Kaya ve Şener Demir fedakârlık gösteren ve çalışmalara katılan tüm çalışanlara teşekkür ederek her şeyin öğrenciler için olduğunu ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ