Eğitim Sen Çorum Şubesi, Hitit Üniversitesi’nde akademik kadro atamalarında kullanılan “Performans İzleme Sistemi”ne tepki gösterdi. Şube yürütme kurulu tarafından yapılan açıklamada, sistemin yasal dayanağının bulunmadığı, bilimsel ve nesnel kriterlerden uzak olduğu ifade edildi.

Sendika, üniversitenin bilimsel bir kurum olma niteliğini zayıflatan bu tür uygulamalara karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, “Akademik özgürlük, liyakat, eşitlik ve adalet için birlikte mücadeleye çağırıyoruz” mesajı verdi.

“KADRO TALEBİ, KİŞİSEL DEĞERLENDİRME İLE ŞEKİLLENEMEZ”

Açıklamada, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün geliştirdiği belirtilen “Performans İzleme Sistemi”nin öğretim üyelerinin akademik verilerini izinsiz olarak topladığı ve öğretim elemanlarını kendi belirlediği kriterlere göre sıraladığı öne sürüldü.

Rektörlük makamının, yalnızca bu sistemde ilk yüzde 10’luk dilime giren akademisyenler için YÖK’ten kadro talebinde bulunacağını belirtmesinin ciddi endişelere yol açtığı ifade edildi.

Bu uygulamanın yasalara ve akademik ilkelere aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akademik yükseltilme ve atama süreçleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda açıkça tanımlanmıştır. YÖK onayı olmadan geliştirilen sistemlerin, kişisel takdirle kullanılması hukuka aykırıdır. Bilimsellik, liyakat, kurumsal özerklik ve şeffaflık ilkeleri zarar görmektedir.”

“YÖK ONAYLI KRİTERLER NEDEN DİKKATE ALINMIYOR?”

Sendika, söz konusu sistemin hem Hitit Üniversitesi’nin kendi atanma ve yükseltilme yönergesiyle hem de YÖK’ün kabul ettiği akademik kriterlerle örtüşmediğine dikkat çekti. Ayrıca, üniversite dışındaki öğretim üyelerinin de sisteme dâhil edilmesi “veri güvenliği ve etik” açısından da eleştirildi.

Açıklamada rektörlüğe şu sorular yöneltildi:

“Performans İzleme Sistemi’nin hukuki dayanağı nedir? YÖK onayı alınmadan akademisyenler arası kıyaslama yapmak hangi yetkiye dayanmaktadır? Şartları taşıyan öğretim üyeleri için neden kadro talebinde bulunulmuyor?”

“BİLİMSEL ÖZERKLİK VE LİYAKAT İÇİN MÜCADELE SÜRECEK”

Eğitim Sen, üniversitelerde objektifliği ortadan kaldıran ve keyfiyeti esas alan hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceklerini belirterek şu çağrıyı yaptı:

“Eğitimde liyakat mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Üniversitelerde sürdürülen hukuksuzluklara, kadrolaşmaya ve keyfiyete karşı sesimizi yükselteceğiz. Tüm üniversite emekçilerini akademik özgürlük, liyakat ve adalet ilkeleri etrafında birleşmeye davet ediyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi