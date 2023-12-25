Genel Kurul’da yapılan seçimlerde sendikanın yeni yönetimi belirlenirken, Çorum’dan Şube Yürütme Kurulu Üyesi Evrim Gülez, Eğitim Sen’in 12. Dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Evrim Gülez, Eğitim Sen MYK üyesi oldu

Eğitim Sen 12. Olağan Genel Kurulu, Genel Sekreter İkram Atabay’ın sunuş konuşmasıyla başladı. Sinevizyon gösterimi yapıldıktan sonra Genel Başkan Prof. Dr. Nejla Kurul açılış konuşmasını yaptı.

12. Olağan Genel Kurul’da, Genel Sekreter İkram Atabay’ın çalışma raporu, Genel Mali Sekreter Ahmet Karagöz’ün mali rapor, Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Şirin Bulğa’nın Denetleme Kurulu raporu, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Hikmet Korkmaz’ın Disiplin Kurulu raporu hakkında yaptığı değerlendirmenin ardından delege konuşmaları yapıldı ve Genel Kurul’a sunulan önergeler oylandı. Genel Kurul’un üçüncü gününde yapılan seçimlerde Eğitim Sen Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek adayları ile Üst Kurul delege ve KESK Genel Meclis adayları belirlendi. Eğitim Sen 12. Dönem Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Irmak, Zülküf Güneş, Ramazan Gürbüz, İzzet İldeş, Simge Yardım, Özlem Tolu ve Evrim Gülez’den oluştu.