Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe'yi makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Şube Sekreteri Aydın Kalender, Şube Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Derya Asiltürk, Şube Mali Sekreteri Onur Ortakcı ve Şube Eğitim Sekreteri Zekine Özkan'ın da eşlik ettiği ziyarette Tuba Üreyen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe ile çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tuba Üreyen, samimi ve güzel sohbetlerinden dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe ve çalışanlarına teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR