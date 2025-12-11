Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, Çorum’da bir okul müdürünün idari soruşturmanın ardından görevden alınmasına rağmen kısa süre içinde başka bir kuruma yeniden müdür olarak görevlendirilmesine tepki gösterdi. Demirel, uygulamanın “hukukun temel ilkeleri ve kamu vicdanıyla bağdaşmadığını” belirtti.

Demirel yaptığı açıklamada, Eti Anadolu Lisesi Müdürü hakkında yürütülen soruşturma sonucunda görevden alındığını, ancak hemen ardından başka bir kuruma müdür olarak atanmasının “kamu yararı ilkesiyle çeliştiğini” ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu tasarrufunu eleştiren Demirel, durumu “döngüsel bürokrasi” olarak nitelendirdi.

“CEZA MI, ÖDÜL MÜ, ANLAŞILMIYOR”

Açıklamada, bir yöneticinin soruşturma sonrası görevden el çektirilmesinin belirli bir kusur veya yönetim zafiyeti anlamına geldiğini belirten Demirel, aynı kişinin başka bir kurumda yeniden müdür yapılmasının “yaptırımı etkisizleştirdiğini ve cezasızlık algısı oluşturduğunu” söyledi.

Bu uygulamanın eğitim çalışanlarında “ne yaparsan yap, en fazla yerin değişir” anlayışını pekiştirdiğini vurgulayan Demirel, “Yer değişikliği bir disiplin cezası değil, sadece idari bir tedbirdir. Soruşturma geçiren bir yöneticinin eşdeğer bir göreve atanması, fiilen yaptırım değil adres değişikliğidir” dedi.

“LİYAKAT VE ADALET DUYGUSU ZEDELENİYOR”

Söz konusu atamanın eğitim kurumlarında liyakati ve adalet duygusunu zedelediğini savunan Demirel, “Hakkında soruşturma yürütülen bir ismin hiçbir şey olmamış gibi tekrar yönetici yapılması, görevini layıkıyla yapan eğitim çalışanlarını derinden yaralıyor” açıklamasında bulundu.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı bir tablo oluştuğunu dile getiren Demirel, “Hangi gerekçeyle Eti Anadolu Lisesi’ndeki görevinden alındı? Görevden alınmasını gerektiren bir kusur varsa, nasıl olur da başka bir kuruma yeniden müdür olarak atanabildi?” sorularını yöneltti.

Demirel, açıklamasının sonunda, konunun hem idari hem hukuki olarak takipçisi olacaklarını belirterek, “Eğitimde ahbap-çavuş ilişkilerine ve hukuku etkisizleştiren uygulamalara karşı durmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi