11 Mayıs’ta toplanan 4.Olağan Genel Kurulda seçilen Eğitim İş Çorum Şube Yürütme Kurulu, seçim kurulundan mazbatalarını aldı.

2020 yılında yapılan kongrede Eğitim İş Çorum Şube Başkanlığı görevine seçilen İlhan Yaşar’ın Genel Merkez Örgütlenme Sekreterliği görevine seçilmesiyle Çorum Şube Başkanlığı görevini üstlenen Selim Bozkurt’un yeniden aday olmadığı genel kurulda Tuba Üreyen’in listesi oy çokluğuyla seçimleri almıştı.

4.Olağan Genel Kurulda Şube Yönetim Kurulu; Tuba Üreyen, Aydın Kalender, Derya Asiltürk, Zekine Özkan, Erdem Eliçora, Tuğcan Demirel ve Onur Ortakçı'dan oluşurken, Şube Denetim Kurulu'na Tuncay Sümer, Özgül Bozkurt ve Zeki Ufuk Uysal, Şube Disiplin Kurulu'na ise Muharrem Sevinçoğlu, Caner Turan ve Esmeray Çetinkaya; Eğitim İş Sendikası Genel Merkez Delegelikleri'ne ise Selim Bozkurt ve Özcan Çakmak seçilmişti.

ÖNCE DEVİR TESLİM TÖRENİ,

ARDINDAN GÖREV DAĞILIMI

İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Eğitim İş Çorum Şube Yürütme Kurulu’nda devir teslim töreninin ardından görev dağılımı da gerçekleştirildi.

Yapılan görev dağılımında Şube Başkanlığı’na Tuba Üreyen seçilirken, Şube Sekreterliği’ne Aydın Kalender, Şube Örgütlenme Sekreterliği’ne Tuğcan Demirel, Şube Özlük Hukuk ve TİS Sekreterliğine Derya Asiltürk, Şube Mali Sekreterliği’ne Onur Ortakcı, Şube Basın Yayın Sekreterliğine Erdem Eliçora ve Şube Eğitim Sekreterliği’ne de Zekine Özkan getirildi.

Eğitim İş Çorum Şube Başkanlığı’ndan görev dağılımının ardından yapılan açıklamada; “Eski yönetim kurulumuza emeklerinden dolayı teşekkür eder, yeni yönetim kurulumuza başarılar dileriz. Yaşasın Eğitim İş, Yaşasın Birleşik Kamu İş. Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” denildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ