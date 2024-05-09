İstanbul Eyüpsultan’da bir öğrenci tarafından öldürülen Okul Müdürü İbrahim Oktugan için Eğitim-İş Sendikası üyeleri iş bırakma eylemi yapacak.

Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt; “Artık Yaşamak İstiyoruz” diyerek Okul müdürü Oktugan’ın öldürülmesi nedeni ile eylem kararı aldıklarını açıkladı.

Her gün ama her gün televizyonlarda gazetelerde sosyal medyada şiddet haberlerini duyduklarını, evde, sokakta, ve okulda şiddetin sıradanlaştırılmaya çalışıldığını belirten Selim Bozkurt; “En vahimi ise ülkenin geleceğine yön verecek olan nesilleri yetiştiren eğitimcilere uygulanan şiddet vakalarının artması” dedi.

Ülkemizde her gün eğitimciye şiddet haberlerinin yer aldığını, geçtiğimiz pazartesi günü Samsun, Salı günü ise İstanbul’da bir eğitimcinin daha öldürüldüğünü belirten Eğitim-İş Şube Başkanı Bozkurt; “Eğitimcilerin kendi aralarında bile öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen olarak ayrıştırıldığı, toplum gözünde itibarsızlaştırıldığı, açlığa sefalete mahkum edildiği bu ortamda tüm eğitimciler sahipsiz kalmıştır. Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz! Şiddet yasasının acilen çıkarılmasını için tüm Türkiye’de yarın (10 Mayıs 2024 Cuma günü) iş bırakıyor ve okullara gitmiyoruz. Artık yeter! Yaşamak istiyoruz!” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi