Kadeş Barış Meydanı’nda organize edilen şenliğe çocukların ve velilerin ilgisi oldukça yoğundu. Palyaço ile oyunlar, yüz boyama gibi bazı etkinliklerin yer aldığı şenlikte çocuklara lolipop şekeri, bayrak, balon ve bileklik hediye edildi.

Etkinliğe; Eğitim İş Çorum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Etkinlikte sırasında bir konuşma yapan Şube Başkanı Selim Bozkurt, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanı korumak çocukları korumakla başlar” sözleri ışığında, tüm çocukların eğitim ve sağlık hakkından eşit koşullarda yararlandığı, her türlü istismar ve baskıdan uzak gelişimlerini sağlayabildikleri bir ülkenin hepimizin ortak özlemi olduğunu söyledi.



Bozkurt: “Atamızın, TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ı, bayram olarak armağan ettiği çocuklarımızın korunması konusunda da siyasi iktidar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Çocuklarımız çağdaş, bilimsel, laik, kamusal eğitim alamamaktadır. Çocuk işçi sayısı, her geçen gün artmakta, hatta meslek okulları, MESEM’ler, kayıt dışı istihdama göz yumma politikaları vesilesiyle çocuk işçilik sıradanlaştırılmaktadır. Çocuklarımız, barınmadan sağlığa kadar birçok temel hakkına erişmekten uzaktır. Okul çağında olmasına rağmen, sokaklarda, tarlada, fabrikada çalıştırılan, şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanları olan milyonlarca çocuk bulunmaktadır” diye konuştu.

Okullaşma oranlarındaki yetersizliğin çözülememiş bir sorun olarak ortada durduğunu da anlatan Bozkurt, tüm çocukların 23 Nisan bayramını kutlayarak, katılımcılara teşekkür etti.