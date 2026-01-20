Toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, eğitim emekçilerinin sahada karşılaştığı sorunların istişare edildiğini belirterek, çözüm odaklı adımların belirlendiğini söyledi.

Fatih Okumuş, Genel Merkez tarafından dava açılan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Norm Kadro Fazlası uygulamaları ile Mazerete Bağlı Yer Değiştirme kılavuzları hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Okumuş, “Eğitim çalışanlarımızın haklarını korumaya, emek, özlük ve özgürlük mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Toplantımızda alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Toplantı, değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK