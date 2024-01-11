Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Bilgiç, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Basın ve medya mensupları halkın haber alma hakkını ilkeli gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek için fedakârca çalışmaktadır. Basın mensuplarımız hakikatin ışığında milli ve manevi değerlerimizi gözeterek toplumsal olayları tarafsız bir şekilde kamuoyu ile paylaşarak, son derece önemli ve zor bir görevi yerine getirmektedir.

Bu vesile ile bizlerin doğru habere ulaşması için gece gündüz demeden emek harcayan tüm basın ve medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Gazze’de İsrail tarafından öldürülen ve ebediyete irtihal eden basın ve medya mensuplarımızı da rahmetle anıyorum.”