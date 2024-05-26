Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş iş kollarında 3 bin 85 üyeye ulaştıklarını açıkladı.

Çorum’da eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren yetkili sendika belirleme çalışmalarının Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki toplantı ile tamamlandığını belirten Fatih Okumuş sendikalarının iş kolunda yetkili sendika olduğunu dile getirdi.

Okumuş konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “2024 yılı mutabakat sürecinde Çorum genelinde EĞİTİM, ÖĞRETİM ve BİLİM HİZMETLERİ kolunda 3085 üye sayısına ulaşarak yeniden YETKİLİ SENDİKA olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılı mutabakatına göre toplamda 143 ÜYE ARTIŞI gerçekleştirerek en yakın sendika ile aramızdaki farkı da 32'den 41'e yükseltmiş olduk. Bu başarı hiç kuşkusuz bize inanan, güvenen üyelerimizin teveccühüdür. Sendikacılığı sadece Mayıs ayında sayısal veri üzerine kurgulamadan, ilkesel değerlerinden vazgeçmeden, üyesine hizmeti önceleyerek sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen iş yeri temsilcilerimize, ilçe ve üniversite teşkilatımıza, kadın komisyonumuza, yönetim kurulumuza ve tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz”

Editör: HABER MERKEZİ