Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan International Biathle-Triathle European Cup ve aynı zamanda Milli Takım Seçmeleri 1.etap yarışların Balıkesir’in Erdek ilçesinde yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü 1.etap yarışlarında Çorum’dan 9 sporcu mücadele etti. U11 kategorisinde yarışan Çorum Efor Spor Kulübü sporcularından Rüzgar Arif Bahçacı altıncı, Miraç Demiral ise yedinci olarak ilk 10’da yer almayı başardı.

Efor Spor Kulübü’nün iki başarılı sporcusu Ekim ayı içerisinde Antalya’da yapılacak olan 2.etap yarışlarında da aynı başarıyı göstermeleri durumunda Kasım ayı içerisinde Türkiye’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda milli forma ile mücadele etmeye hak kazanacaklar.

Bahçacı ve Demiral’ın elde ettiği bu başarının ardından açıklamalarda bulunan Modern Pentatlon İl Temsilcisi ve aynı zamanda Efor Spor Kulübü Başkanı Osman Pehlivan, iki sporcusu ile gurur duyduklarını ifade etti. Çorum’da modern pentatlon branşını daha yaygın hale getirmek adına bu tür başarılara ihtiyaç duyduklarının da altını çizen Pehlivan, Antalya’da yapılacak olan 2.etap yarışlarında da sporcularına başarılar diledi.

Pehlivan, sporcularının başarısında büyük emeği olan kulüp antrenörleri Mustafa Suna, Mustafa Veran’a, velilere ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’na teşekkür etti.