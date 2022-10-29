Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 5.hafta maçında Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yarın Ordu’da kozlarını paylaşacak. İlk 4 maçını kazanarak zirveye yerleşen Çorum temsilcisi, yarın deplasmanda ligin en zor maçlarından birine çıkacak. Akkuş Belediyespor ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü arasında Akkuş İlçe Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Gümüşsu Gümüşhanespor ile Anadolu Voleybol, Gaziantep Gençlikspor ile Solhanspor, Yenişehir Belediyespor ile Hatay Erzin Yeşilkent ve TVF Spor Lisesi ile Niksar Belediyespor karşı karşıya gelecek. Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler ise rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle haftayı BAY geçecek.

(Rıfat KARA)

