Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B grubu 17.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Hakkari Gençlikspor’un konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor’a 3-2 yenilerek ilk yenilgisini alan Çorum’un efeleri bugün oynanacak maçta Hakkari Gençlikspor’u mağlup etmek istiyor. Play-Off mücadelesi veren Hakkari temsilcisi ise moralsiz Çorum Belediyespor’u yenerek kalan haftalar için Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor.19 puanlı Hakkari Gençlikspor ile 39 puanlı Çorum Belediyesi arasında Hakkari Merkez Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.30’da başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Yenişehir Belediyespor ile Anadolu Voleybol, Gaziantep Gençlikspor ile Niksar Belediyespor ve Akkuş Belediyespor ile Hatay Erzin Yeşilkent takımları kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

